В Хмельницком разбили лотереи "УНЛ"

Отмечается, что в центре Хмельницкого возник инцидент между двумя группами лиц, в результате которого в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование и был поврежден автомобиль "BMW".

В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили различного рода ранения. Никто из посторонних граждан не пострадал.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.4 (хулиганство, совершенное с применением оружия) статьи 296 и ч. 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции совместно с прокуратурой устанавливают причины конфликта.

Ранее УНН сообщал, что Нацполиция разоблачила "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) на организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Запрещенная букмекерская деятельность проводилась под видом лотерей "Фаворит спорт".

Против ночной деятельности "Украинской национальной лотереи" выступили на Киевщине и Полтавщине.

Компании "УНЛ" связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

В последнее время "УНЛ" активно выдвигают в монополисты лотерейного рынка, дискриминируя его прямых конкурентов - операторов "М.С.Л." и "Патриот".

СНБО, например, ввела ограничительные санкции против этих компаний, а Минфин выписал новые лицензионные условия, которые препятствуют получить лицензии на продолжение деятельности.

Такие инициативы Минфина в АМКУ и Государственной казначейской службе уже назвали угрозой для всего лотерейного рынка.