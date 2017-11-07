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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60818 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129155 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107446 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109990 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108127 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100961 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 102685 просмотра

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В Хмельницком разбили лотереи "УНЛ"

В Хмельницком разбили лотереи "УНЛ"

Киев  •  УНН

 • 17673 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Хмельницком разбили два помещения игорных заведений "Украинской национальной лотереи". Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Хмельницкой области, передает УНН.

Отмечается, что в центре Хмельницкого возник инцидент между двумя группами лиц, в результате которого в двух помещениях для розыгрыша лотерей было разрушено оборудование и был поврежден автомобиль "BMW".

В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили различного рода ранения. Никто из посторонних граждан не пострадал.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.4 (хулиганство, совершенное с применением оружия) статьи 296 и ч. 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции совместно с прокуратурой устанавливают причины конфликта.

Ранее УНН сообщал, что Нацполиция разоблачила "УНЛ" (Украинская национальная лотерея) на организации азартных игр и уклонении от уплаты налогов. Запрещенная букмекерская деятельность проводилась под видом лотерей "Фаворит спорт".

Против ночной деятельности "Украинской национальной лотереи" выступили на Киевщине и Полтавщине.

Компании "УНЛ" связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

В последнее время "УНЛ" активно выдвигают в монополисты лотерейного рынка, дискриминируя его прямых конкурентов - операторов "М.С.Л." и "Патриот".

СНБО, например, ввела ограничительные санкции против этих компаний, а Минфин выписал новые лицензионные условия, которые препятствуют получить лицензии на продолжение деятельности.

Такие инициативы Минфина в АМКУ и Государственной казначейской службе уже назвали угрозой для всего лотерейного рынка.

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