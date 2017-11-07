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У Хмельницьку розтрощили лотереї "УНЛ"

У Хмельницьку розтрощили лотереї "УНЛ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Хмельницьку розтрощено два приміщення гральних закладів “Української національної лотереї”. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Хмельницькій області, передає УНН.

Зазначається, що в центрі Хмельницького виник інцидент між двома групами осіб, в результаті якого у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання та був пошкоджений автомобіль “BMW”.

В ході конфлікту його учасники застосували мисливську зброю та спецзасоби для відстрілу гумових куль, внаслідок чого п’ятеро чоловіків отримали різного роду поранення. Ніхто зі сторонніх громадян не постраждав.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч.4 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) статті 296 та ч. 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Працівники поліції спільно з прокуратурою встановлюють причини конфлікту.

Раніше УНН повідомляв, що Нацполіція викрила “УНЛ” (Українська національна лотерея) на організації азартних ігор та ухилянні від сплати податків. Заборонена букмекерська діяльність проводилась під виглядом лотерей “Фаворит спорт”.

Проти нічної діяльності “Української національної лотереї” виступили на Київщині та Полтавщині.

Компанію “УНЛ” пов’язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим.

Останнім часом “УНЛ” активно висувають в монополісти лотерейного ринку, дискримінуючи його прямих конкурентів — операторів “М.С.Л.” і “Патріот”.

РНБО, наприклад, ввела обмежувальні санкції проти цих компаній, а Мінфін виписав нові ліцензійні умови, які перешкоджають їм отримати ліцензії на продовження діяльності.

Такі ініціативи Мінфіну в АМКУ та Державній казначейській службі вже назвали загрозою для всього лотерейного ринку.

Українські Національні Новини

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