В Хмельницком задержали мужчину, который стрелял в полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В Хмельницком задержали мужчину, который стрелял в полицейского из травматического оружия. Полиция открыла уголовное производство. Полицейский находится в больнице, угрозы его жизни нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.
"В Хмельницком работники полиции задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из группы противодействия домашнему насилию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 15 мая в 21:20 в полицию поступило сообщение от 16-летней хмельнитчанки. Девушка рассказала, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.
"Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица", - говорится в сообщении.
По информации полиции, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя полицейские "обезвредили и задержали нападающего".
Указывается, что в настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Мужчину задержали.
"В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельные устройства для стрельбы. На данный момент решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет. Расследование продолжается.
Напомним, в Винницкой области мужчина заперся дома и начал угрожать полиции, после чего начал стрелять по полицейским. В результате стрельбы получили ранения четверо полицейских и правонарушитель.