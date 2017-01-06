В Хмельницком установили мобильный пункт обогрева
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 января. УНН. В районе городского пляжа в Хмельницком заработал первый мобильный пункт обогрева. Здесь дежурят спасатели ГосЧС и волонтеры. В палатке есть свет, установлена "буржуйка". На улице -14, в палатке - 18 градусов тепла. Мобильный пункт обогрева развернули работники ГосЧСУ в Хмельницкой области по просьбе городского совета, передает корреспондент УНН.
Как рассказал корреспонденту УНН пресс-секретарь ГосЧС области Андрей Козак, готовы к работе еще 20 мобильных пунктов обогрева. В случае необходимости, мы за считанные часы установим их. Всего в области уже работают 147 стационарных пунктов обогрева.
Напомним, в пунктах обогрева в Днепре можно зарядить телефон, выпить горячий чай и получить медицинскую помощь.