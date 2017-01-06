У Хмельницькому встановили мобільний пункт обігріву

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. В районі міського пляжу у Хмельницькому запрацював перший мобільний пункт обігріву. Тут чергують рятувальники ДСНС і волонтери. У наметі є світло, встановлено “буржуйку”. На вулиці −14, у наметі — 18 градусів тепла. Мобільний пункт обігріву розгорнули працівники ДСНСУ у Хмельницькій області на прохання міської ради, передає кореспондент УНН.