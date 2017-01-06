У Хмельницькому встановили мобільний пункт обігріву
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 січня. УНН. В районі міського пляжу у Хмельницькому запрацював перший мобільний пункт обігріву. Тут чергують рятувальники ДСНС і волонтери. У наметі є світло, встановлено “буржуйку”. На вулиці −14, у наметі — 18 градусів тепла. Мобільний пункт обігріву розгорнули працівники ДСНСУ у Хмельницькій області на прохання міської ради, передає кореспондент УНН.
Як розповів кореспонденту УНН речник ДСНС області Андрій Козак, готові до роботи ще 20 мобільних пунктів обігріву. У разі необхідності, ми за лічені години встановимо їх. Загалом в області вже працюють 147 стаціонарних пунктів обігріву.
Нагадаємо, в пунктах обігріву у Дніпрі можна зарядити телефон, випити гарячий чай та отримати медичну допомогу.