В Херсонской области загорелся и взорвался военный КрАЗ, который вез боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Херсонской области следователи ГБР расследуют причины возгорания военного автомобиля и последующий взрыв боеприпасов, находившихся в кузове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины)" , - говорится в сообщении.
По предварительной информации, 16 апреля 2020 года около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ" под управлением военнослужащего Вооруженных сил Украины.
В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв.
Никто из личного состава военнослужащих и гражданского населения не пострадал.
Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.
Напомним, в Днепре сотрудники СТО обнаружили на днище автомобиля Honda Accord взрывное устройство.