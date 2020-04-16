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У Херсонській області загорівся і вибухнув військовий КрАЗ, що віз боєприпаси

У Херсонській області загорівся і вибухнув військовий КрАЗ, що віз боєприпаси

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. На Херсонщині слідчі ДБР розслідують причини загорання військового автомобіля та подальший вибух боєприпасів, що перебували у кузові. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, розпочали досудове розслідування за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 412 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

За попередньою інформацією, 16 квітня 2020 року близько 12 години у Херсонській області, під час руху військової техніки до місця дислокації, сталося загорання військового автомобіля марки “КрАЗ” під керуванням військовослужбовця Збройних сил України.

У кузові військового автомобіля знаходились боєприпаси, які здетонували та спричинили вибух.

Ніхто з особового складу військовослужбовців та цивільного населення не постраждав.

Наразі слідчі ДБР проводять огляд місця події та встановлюють причини загорання.

Нагадаємо, у Дніпрі співробітники СТО виявили на днищі автомобіля Honda Accord вибуховий пристрій.

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