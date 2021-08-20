В Херсоне самый высокий в области флагшток за 8 миллионов упал на Lexus

Детали

"При установке флагштока в районе "Арестанки" (парк Славы в народе называют Арестанкой - ред.) что-то пошло не так и он рухнул. Как утверждают очевидцы, обошлось без жертв. На фото видно, что пострадал автомобиль, который находился при монтаже флагштока неподалеку", - написал в соцсети Facebook пользователь Сергей Ильин.

Как сообщается местные СМИ, речь идет о Lexus.

По сообщениям, речь идет о самом высоком флагштоке в области (70 метров), на который должны были потратить 8 миллионов и который устанавливали ко Дню Независимости в рамках всеукраинской инициативы от ОП.

Событие уже прокомментировал в соцсетях председатель ОГА Сергей Козырь.