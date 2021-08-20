В Херсоне самый высокий в области флагшток за 8 миллионов упал на Lexus
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Херсоне при установлении флагштока самого высокого флага в облаcти произошло ЧП.
Детали
"При установке флагштока в районе "Арестанки" (парк Славы в народе называют Арестанкой - ред.) что-то пошло не так и он рухнул. Как утверждают очевидцы, обошлось без жертв. На фото видно, что пострадал автомобиль, который находился при монтаже флагштока неподалеку", - написал в соцсети Facebook пользователь Сергей Ильин.
Как сообщается местные СМИ, речь идет о Lexus.
По сообщениям, речь идет о самом высоком флагштоке в области (70 метров), на который должны были потратить 8 миллионов и который устанавливали ко Дню Независимости в рамках всеукраинской инициативы от ОП.
Событие уже прокомментировал в соцсетях председатель ОГА Сергей Козырь.