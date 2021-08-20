У Херсоні найвищий в області флагшток за 8 мільйонів впав на Lexus

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"При установці флагштока в районі "Арестанки" (парк Слави в народі називають Арестанкою - ред.) щось пішло не так і він звалився. Як стверджують очевидці, обійшлося без жертв. На фото видно, що постраждав автомобіль, який знаходився під час монтажу флагштока неподалік", - написав у соцмережі Facebook користувач Сергій Ільїн.

Як повідомляються місцеві ЗМІ, йдеться про Lexus.

За повідомленнями, йдеться про найвищий флагшток в області (70 метрів), на який мали витратити 8 мільйонів і який встановлювали до Дня Незалежності у межах всеукраїнської ініціативи від ОП.

Подію вже прокоментував в соцмережах голова ОДА Сергій Козир.