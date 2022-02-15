В Херсоне маршрутка столкнулась с легковушкой: травмированы три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сегодня в Херсоне произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля, в результате чего травмы получили три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
ДТП произошло примерно в 09:05 на улице Театральная.
По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Galant, двигаясь по улице Ришельевская и выезжая на перекресток с улицы Театральная, не пропустил маршрутку, которая двигалась по главной дороге. В итоге транспортные средства столкнулись.
"Скорая" доставила в больницу водителя автомобиля и двух пассажиров автобуса. Сейчас устанавливают степень телесных повреждений.
На месте ДТП работает полиция.
Напомним
В Полтавской области 14 февраля посреди дороги взорвался бензовоз. На месте погиб водитель грузовика.