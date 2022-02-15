У Херсоні маршрутка зіткнулася з легковиком: травмовано троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Сьогодні у Херсоні сталося зіткнення маршрутного автобуса та легкового автомобіля, внаслідок чого травми дістало троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.
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ДТП сталася приблизно о 09:05 на вулиці Театральна.
За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Galant, рухаючись вулицею Рішельєвська та виїжджаючи на перехрестя з вулиці Театральна, не пропустив маршрутку, яка рухалася головною дорогою. Зрештою транспортні засоби зіткнулися.
"Швидка" доправила у лікарню водія автомобіля та двох пасажирів автобусу. Наразі встановлюють ступінь тілесних ушкоджень.
На місці ДТП працює поліція.
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