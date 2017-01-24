В Харькове разоблачили деятельность сети по реализации психотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность разветвленной сети сбыта психотропов в Харькове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что организовал наркобизнес администратор одного из местных интернет-ресурсов. Наркоделец через зарегистрированные временные аккаунты в популярных соцсетях принимал заказы от клиентов. Он также рекламировал свои услуги на тематических закрытых форумах. После перечисления денег на банковские карты злоумышленник делал "закладки" с наркотиками в тайниках на территории города, о местонахождении которых сообщал заказчикам.
По имеющейся информации, делец заказывал наркотические средства, в частности метадон, в одной из стран Восточной Азии. Во время обысков по месту жительства наркодельца сотрудники спецслужбы изъяли психотропные препараты, более 24 тысяч долларов США и компьютерную технику с доказательствами организации противоправного бизнеса. Правоохранители задокументировали, что на банковские карточки, открытые злоумышленником, за восемь месяцев поступило 3,5 миллиона гривен.
Преступнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 УК и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное следствие продолжается.