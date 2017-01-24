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У Харкові викрили діяльність мережі з реалізації психотропів

У Харкові викрили діяльність мережі з реалізації психотропів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність розгалуженої мережі збуту психотропів у Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що організував наркобізнес адміністратор одного з місцевих Інтернет-ресурсів. Наркоділок через зареєстровані тимчасові аккаунти у популярних соцмережах приймав замовлення від клієнтів. Він також рекламував свої послуги на тематичних закритих форумах. Після перерахування грошей на банківські картки зловмисник робив “закладки” з наркотиками у схованках на території міста, про місцезнаходження яких повідомляв замовникам.

За наявною інформацію, ділок замовляв наркотичні засоби, зокрема метадон, в одній з країн Східної Азії. Під час обшуків за місцем проживання наркоділка співробітники спецслужби вилучили психотропні препарати, понад двадцять чотири тисячі доларів США та комп’ютерну техніку з доказами організації протиправного бізнесу. Правоохоронці задокументували, що на банківські картки, відкриті зловмисником, за вісім місяців надійшло 3,5 мільйона гривень.

Злочинцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

 

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