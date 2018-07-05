В Харькове взорвался автомобиль: полиция расследует покушение на убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня в 18.20 в дежурную часть Киевского отдела полиции в Харькове поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции.
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Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля Ауди.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.