В Харькове взорвался автомобиль: полиция расследует покушение на убийство

На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции.

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Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля Ауди.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.