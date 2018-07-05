У Харкові вибухнув автомобіль: поліція розслідує замах на убивство
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні о 18.20 до чергової частини Київського відділу поліції у Харкові надійшло повідомлення про те, що у приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.
На місце виїхала слідчо-оперативна группа відділу та керівництво главку обласної поліції.
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Попередньо встановлено, що вибухом пошкоджено задню частину автомобілю Ауді.
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 15, ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.