У Харкові вибухнув автомобіль: поліція розслідує замах на убивство

КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні о 18.20 до чергової частини Київського відділу поліції у Харкові надійшло повідомлення про те, що у приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.