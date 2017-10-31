В Харькове продолжаются поиски взрывчатки в здании, где предположительно проходил обыск у сына Авакова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35135 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100702 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152832 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114996 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115669 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112052 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103956 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106961 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103475 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152688 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Харькове продолжаются поиски взрывчатки в здании, где предположительно проходил обыск у сына Авакова

В Харькове продолжаются поиски взрывчатки в здании, где предположительно проходил обыск у сына Авакова

Киев  •  УНН

 • 8129 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харькове продолжаются поиски взрывчатки на улице Мироносицкой, 22, где НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Об этом УНН сообщили в управлении областного полиции.

"Сигнал о заминировании поступил по 102 в 12.34. Сейчас обследование продолжается. Это жилой дом", - сказали в полиции, не уточнив одновременно любых других подробностей.

Напомним, в Харькову неизвестные заминировали здание на Мироносицкой 22, где детективы НАБУ проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Напомним, экс-советник министра МВД Украины Илья Кива заявил, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра якобы задержали детективы Национального антикоррупционного бюро после обысков.

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