В Харькове продолжаются поиски взрывчатки в здании, где предположительно проходил обыск у сына Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харькове продолжаются поиски взрывчатки на улице Мироносицкой, 22, где НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Об этом УНН сообщили в управлении областного полиции.
"Сигнал о заминировании поступил по 102 в 12.34. Сейчас обследование продолжается. Это жилой дом", - сказали в полиции, не уточнив одновременно любых других подробностей.
Напомним, в Харькову неизвестные заминировали здание на Мироносицкой 22, где детективы НАБУ проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.
Напомним, экс-советник министра МВД Украины Илья Кива заявил, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра якобы задержали детективы Национального антикоррупционного бюро после обысков.