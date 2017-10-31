В Харькове продолжаются поиски взрывчатки в здании, где предположительно проходил обыск у сына Авакова

"Сигнал о заминировании поступил по 102 в 12.34. Сейчас обследование продолжается. Это жилой дом", - сказали в полиции, не уточнив одновременно любых других подробностей.

Напомним, в Харькову неизвестные заминировали здание на Мироносицкой 22, где детективы НАБУ проводят обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Напомним, экс-советник министра МВД Украины Илья Кива заявил, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра якобы задержали детективы Национального антикоррупционного бюро после обысков.