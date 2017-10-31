У Харкові тривають пошуки вибухівки в будівлі, де ймовірно проходив обшук у сина Авакова

"Сигнал про замінування надійшов по 102 о 12.34. Наразі обстеження триває. Це житловий будинок", - сказали в поліції, не уточнивши водночас будь-яких інших подробиць.

Нагадаємо, у Харковій невідомі замінували будівлю на Мироносицькій 22, де детективи НАБУ проводять обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Нагадаємо, екс-радник міністра МВС України Ілля Ківа заявив, що сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра нібито затримали детективи Національного антикорупційного бюро після обшуків.