В Харькове "скорая" на переходе сбила подростка

"В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на месте происшествия было выяснено, что медики спешили на вызов для оказания помощи другому ребенку, потерявшему сознание.

"Карета скорой двигалась с соблюдением всех инструкций, с включенными звуковым и световым сигналами. В это время 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса", - отметили в полиции.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Днепропетровской области грузовик упал с автомобильного моста на железнодорожные пути.



