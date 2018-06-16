У Харкові "швидка" на переході збила підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Харкові карета швидкої допомоги збила 15-річного хлопця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
"В результаті ДТП підліток отримав закриту черепно-мозкову травму. Стан його здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що на місці події було з’ясовано, що медики поспішали на виклик для надання допомоги іншій дитині, яка втратила свідомість.
"Карета швидкої рухалась із дотриманням усіх інструкцій, із включеними звуковим та світловим сигналами. В цей час 15-річний школяр переходив дорогу по пішохідному переходу. Він не почув наближення транспортного засобу, тому що слухав музику у навушниках. Водій швидкої побачив хлопця, але не встиг загальмувати. В результаті підліток потрапив під колеса", - відзначили в поліції.
Наразі з'ясовуються всі обставини ДТП.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вантажівка впала з автомобільного мосту на залізничні колії.