В Харькове не состоялось заседание по делу о теракте возле Дворца спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сегодня во Фрунзенском райсуде Харькова должно было состояться заседание по делу теракта возле Дворца спорта, однако его перенесли из-за плохого самочувствия одного из обвиняемых. Об этом УНН сообщили в пресс-центре прокуратуры Харьковской области.
"Судебное заседание не состоялось. Обвиняемому Башлыкову было плохо. Ему вызвали "скорую", - отметили в ведомстве.
Так, заседание перенесли на завтра, 19 июля.
Напомним, суд Харькова продлил действие меры пресечения для обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта.
Как сообщал УНН, теракт возле Дворца спорта в Харькове произошел 22 февраля 2015 года во время шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства. В результате взрыва погибли четыре человека.
По подозрению в теракте задержали трех харьковчан: Владимира Дворникова, Сергея Башлыкова и Виктора Тетюцкого. По версии следствия, они были завербованы российскими спецслужбами, а также прошли специальную подготовку на территории Белгородской области. По имеющейся у следствия информации, за совершение теракта исполнители должны были получить 10 тыс. долларов.