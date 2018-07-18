У Харкові не відбулося засідання у справі про теракт біля Палацу спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні у Фрунзенському райсуді Харкова мало відбутися засідання у справі теракту біля Палацу спорту, однак його перенесли через погане самопочуття одного з обвинувачених. Про це УНН повідомили у прес-центрі прокуратури Харківської області.
"Судове засідання не відбулося. Обвинуваченому Башликову було погано. Йому викликали "швидку", - зазначили у відомстві.
Відтак, засідання перенесли на завтра, 19 липня.
Нагадаємо, суд Харкова продовжив дію запобіжного заходу для обвинувачених у справі про теракт поблизу Палацу спорту.
Як повідомляв УНН, теракт біля Палацу спорту в Харкові стався 22 лютого 2015 року під час ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності. Внаслідок вибуху загинули чотири людини.
За підозрою у теракті затримали трьох харків'ян: Володимира Дворнікова, Сергія Башликова та Віктора Тетюцького. За версію слідства, вони були завербовані російськими спецслужбами, а також пройшли спеціальну підготовку на території Бєлгородської області. За наявною у слідства інформацією, за здійснення теракту виконавці повинні були отримати 10 тис. доларів.