В Харькове на площади Героев Небесной Сотни облили краской постамент
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Харькове на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Сообщение о том, что на площади Героев Небесной Сотни неизвестные облили белой краской постамент, поступило в полицию 7 мая в 10:36", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Так, информация внесена в Единый учет. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.
Напомним, в Одесской области до основания разрушили стелу, установленную в райцентре в знак памяти героев-ликвидаторов и жертв Чернобыльской трагедии.