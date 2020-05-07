У Харкові на майдані Героїв Небесної Сотні облили фарбою постамент
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Харкові на майдані Героїв Небесної Сотні невідомі облили білою фарбою постамент. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Повідомлення про те, що на майдані Героїв Небесної Сотні невідомі облили білою фарбою постамент, надійшло до поліції 7 травня о 10:36", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції.
Так, інформація внесена до Єдиного обліку. Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин та осіб, причетних до події.
Нагадаємо, на Одещині вщент зруйнували стелу, встановлену в райцентрі на знак вшанування пам’яті героїв-ліквідаторів та жертв Чорнобильської трагедії.