В Харькове горит торгцентр "Барабашово" - задействовано около 100 пожарных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Харькове пожар на территории ТЦ "Барабашово": пожар локализован, с огнем борются около 100 пожарных и 15 отделений спасателей на автоцистернах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"28 ноября в 2:39 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить 2 десятка павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было. Охранники немедленно позвонили на номер "101" и в добровольное противопожарное формирование торгового центра. Прибывшие к месту пожара добровольцы подали на тушение первый пожарный ствол", - говорится в сообщении.
Указывается, что уже через 10 минут по повышенному номеру вызова на место прибыли 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения, который принял руководство на себя, - до 4-го.
Всего в тушении пожара принимают участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, работают 2 автоцистерны учебного подразделения. Всего задействовано около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.
Отмечается, что огонь успел уничтожить 25 павильонов.
"Локализация пожара произошла в 4:17. На месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется", - резюмировали в ГСЧС.
Как сообщалось ранее в УНН, в Харькове посреди ночи горело студенческое общежитие: людей эвакуировали.