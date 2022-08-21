В Харькове слышны взрывы

Детали

По данным пользователей соцсетей, в Харькове раздались взрывы. Городские и областные власти информацию о взрывах пока не комментировали.

Также известно, что в Харькове и области объявлена воздушная тревога.

Добавим

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об усилении комендантского часа в области. Начиная с 22 августа он продлится с 19:00 до 07:00.