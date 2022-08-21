В Харькове слышны взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Харькове раздаются взрывы. Об этом сообщают соцсети и местные СМИ, передает УНН.
Детали
По данным пользователей соцсетей, в Харькове раздались взрывы. Городские и областные власти информацию о взрывах пока не комментировали.
Также известно, что в Харькове и области объявлена воздушная тревога.
Добавим
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об усилении комендантского часа в области. Начиная с 22 августа он продлится с 19:00 до 07:00.