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В Харькове мужчина с ножом бросался под машины и угрожал прохожим

В Харькове мужчина с ножом бросался под машины и угрожал прохожим

Киев  •  УНН

 • 15686 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. В Харькове пьяный мужчина на велосипеде бросался под автомобили и угрожал прохожим ножом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Так, 25 июля в 20:24 в полицию поступила информация о том, что возле дома по переулку Троицком неизвестный мужчина угрожает ножом прохожим.

"Во время выезда на место полицейские обнаружили нетрезвого гражданина на велосипеде, который бросался под автомобили и угрожал прохожим применением ножа. От действий мужчины никто не пострадал. Гражданина с места происшествия забрала бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений.

Напомним, в Кропивницком патрульные задержали жителя города, который ножом угрожал окружающим.

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