У Харкові чоловік з ножем кидався під автівки і погрожував перехожим
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Харкові п’яний чоловік на велосипеді кидався під автомобілі та погрожував перехожим ножем. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
Так, 25 липня о 20:24 до поліції надійшла інформація про те, що біля будинку по провулку Троїцькому невідомий чоловік погрожує ножем перехожим.
“Під час виїзду на місце поліцейські виявили нетверезого громадянина на велосипеді, який кидався під автомобілі та погрожував перехожим застосуванням ножа. Від дій чоловіка ніхто не постраждав. Громадянина з місця події забрала бригада швидкої медичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Також інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень.
Нагадаємо, у Кропивницькому патрульні затримали жителя міста, який ножем погрожував оточуючим.