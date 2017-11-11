В Харькове 2-летний ребенок оказался в реанимации из-за яда для тараканов

Сейчас девочку перевели в в палату интенсивной терапии.

“По предварительным данным, причиной госпитализации стал яд от тараканов, который девочка съела”, — отметили в полиции.

Факт события внесен в журнал единого реестра заявлений и сообщений Немишлянского отдела полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНН, двое детей отравились мышиным ядом во Львовской области.