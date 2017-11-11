В Харькове 2-летний ребенок оказался в реанимации из-за яда для тараканов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Вчера вечером бригадой скорой помощи в реанимационное отделение была доставлена девочка в возрасте 1 год 9 месяцев. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Сейчас девочку перевели в в палату интенсивной терапии.
“По предварительным данным, причиной госпитализации стал яд от тараканов, который девочка съела”, — отметили в полиции.
Факт события внесен в журнал единого реестра заявлений и сообщений Немишлянского отдела полиции.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, двое детей отравились мышиным ядом во Львовской области.