У Харкові 2-річна дитина опинилася в реанімації через отруту для тарганів

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вчора ввечері бригадою швидкої допомоги до реанімаційного відділеня була доставлена дівчинка віком 1 рік 9 місяців. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

Наразі дівчинку перевели до до палати інтенсивної терапії.

“За попередніми даними, причиною госпіталізації стала отрута від тарганів, яку дівчинка з’їла”, — зазначили в поліції.

Факт події внесено до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень Немишлянского відділу поліції.

Правоохоронці з’ясовують обставини події.

Як повідомляв УНН, двоє дітей отруїлись мишачою отрутою на Львівщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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