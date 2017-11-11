У Харкові 2-річна дитина опинилася в реанімації через отруту для тарганів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вчора ввечері бригадою швидкої допомоги до реанімаційного відділеня була доставлена дівчинка віком 1 рік 9 місяців. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Наразі дівчинку перевели до до палати інтенсивної терапії.
“За попередніми даними, причиною госпіталізації стала отрута від тарганів, яку дівчинка з’їла”, — зазначили в поліції.
Факт події внесено до Журналу єдиного реєстру заяв та повідомлень Немишлянского відділу поліції.
Правоохоронці з’ясовують обставини події.
Як повідомляв УНН, двоє дітей отруїлись мишачою отрутою на Львівщині.