В Кении обрушился жилой дом, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Обрушение дома произошло в кенийской столице Найроби, несколько человек погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.
На месте обрушения жилого дома проводится спасательная операция.
По меньшей мере три человека погибли в результате инцидента.
Есть опасения, что несколько человек все еще находятся в ловушке под завалами.
Напомним, в ноябре в Кении из-за наводнения произошел оползень, по меньшей мере 36 человек погибли.