В Казахстане эвакуировали 22 тысячи человек из-за прорыва дамбы в Узбекистане

"В результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане произошло сильное подтопление 10 поселков в Туркестанской области. Эвакуированы более 22 тысяч жителей, им оказывается помощь. Ведутся переговоры с узбекским правительством", - сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отмечается, что ночь на 2 мая из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане было подтоплено несколько сел Туркестанской области. В Мактааральском районе объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера..

"В воскресенье днем акимат Туркестанской области распространил сообщение о том, что в Мактааральском районе от наводнения пострадали 620 домов, было затоплено свыше 3,5 тысяч гектаров пахотных земель и создано 22 эвакуационных пункта. Ущерб от наводнения составил 404 миллиона тенге", - резюмировали СМИ.

Как сообщалось ранее в УНН, в Узбекистане прорвало дамбу водохранилища, тысячи людей эвакуированы.