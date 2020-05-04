У Казахстані евакуювали 22 тисячі людей через прорив дамби в Узбекистані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Туркестанської області Казахстану евакуювали 22 тисячі людей через прорив дамби в Узбекистані. Про це повідомляє "Радіо Азаттик", інформує УНН.
"В результаті прориву дамби на Сардобінському водосховищі в Узбекистані сталося сильне підтоплення 10 селищ у Туркестанської області. Евакуйовано понад 22 тисяч жителів, їм надається допомога. Ведуться переговори з узбецьким урядом", - повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаев.
Зазначається, що у ніч на 2 травня через прорив дамби на Сардобінському водосховищі в Узбекистані було підтоплено кілька сіл Туркестанської області. У Мактааральському районі оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру.
"У неділю вдень акимат Туркестанської області розповсюдив повідомлення про те, що в Мактааральском районі від повені постраждали 620 будинків, було затоплено понад 3,5 тисячі гектарів орних земель і створено 22 евакуаційних пунктів. Збиток від повені склав 404 млн тенге", - резюмували ЗМІ.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Узбекистані прорвало дамбу водосховища, тисячі людей евакуйовані.