В Карпатах в апреле лежит по полтора метра снега: в высокогорье советуют не ходить
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В украинских Карпатах, несмотря на апрель в разгаре, до сих пор держится мороз и лежит до полутора метров снега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста и отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра.
Детали
По состоянию на утро на горе Поп Иван Черногорский было облачно с прояснениями, температура воздуха достигала -3°С.
На снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха 0,4°С. Высота снежного покрова достигала 61-162 см, снег старый, влажный, слабозакрепленный.
В районе станции Плай на полонине Боржава на Закарпатье намело 12-22 см, снег свежий, слежавшийся, слабо закрепленный. Здесь 1,2°С.
На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха 3,3°С. Высота снежного покрова составляет 115 см.
Специалисты предупреждают: значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень), в связи с оттепелью, удерживается 11-12 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - отметили специалисты.
Напомним
11 апреля в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.