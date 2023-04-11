У Карпатах у квітні лежить по півтора метра снігу: у високогір'я радять не ходити
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. В українських Карпатах, попри квітень у розпалі, досі тримається мороз та лежить до півтора метра снігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту та відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.
Деталі
Станом на ранок на горі Піп Іван Чорногорський було хмарно з проясненнями, температура повітря сягала -3°С.
На сніголавинній станції Пожежевська температура повітря 0,4°С. Висота снігового покриву сягала 61-162 см, сніг старий, вологий, слабозакріплений.
У районі станції Плай на полонині Боржава на Закарпатті намело 12-22 см, сніг свіжий, злежаний, слабо закріплений. Тут 1,2°С.
На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря 3,3°С. Висота снігового покриву становить 115 см.
Фахівці попереджають: значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 11-12 квiтня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - наголосили спеціалісти.
Нагадаємо
11 квітня у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.