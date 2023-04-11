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У Карпатах у квітні лежить по півтора метра снігу: у високогір'я радять не ходити

У Карпатах у квітні лежить по півтора метра снігу: у високогір'я радять не ходити

Київ • УНН

 • 801790 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. В українських Карпатах, попри квітень у розпалі, досі тримається мороз та лежить до півтора метра снігу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту та відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

Деталі

Станом на ранок на горі Піп Іван Чорногорський було хмарно з проясненнями, температура повітря сягала -3°С.

На сніголавинній станції Пожежевська температура повітря 0,4°С. Висота снігового покриву сягала 61-162 см, сніг старий, вологий, слабозакріплений.

У районі станції Плай на полонині Боржава на Закарпатті намело 12-22 см, сніг свіжий, злежаний, слабо закріплений. Тут 1,2°С.

На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря 3,3°С. Висота снігового покриву становить 115 см.

Фахівці попереджають: значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень), у зв’язку з відлигою, утримується 11-12 квiтня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" - наголосили спеціалісти.

Нагадаємо

11 квітня у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

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