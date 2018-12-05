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В Карпатах объявили снеголавинную опасность

Киев • УНН

 • 8122 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Лавинная опасность в горных районах Карпат сохранится в течение 5 декабря. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, передает УНН.

В Карпатах объявили снеголавинную опасность

"5 декабря на высокогорье в Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень)", - говорится в сообщении.

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Снежные лавины относятся к оползням, когда силы сцепления снега переходят определенную границу, и гравитация вызывает смещение снежных масс по склону.

Большие лавины возникают на склонах 25-60 градусов из-за перенапряжения склона после большого выпадения снега, чаще во время оттепели, вследствие формирования в нижних частях снежной толщи горизонта разрыхления. Перенапряжение снежного покрова возникает и вследствие передвижения животных или людей, резкий порыв ветра, звуковой волны, резкого изменения метеорологических условий и тому подобное.

Лавина опустошает все на своем пути. Опасность разрушительной силы лавины заключается еще в том, что снежный вал гонит вперед воздушную волну, а воздушный таран более опасен, чем удар снежной массы - переворачивает дома, ломает деревья, контузит и душит людей.

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Особенностью лавинообразования в Карпатах является то, что лавины здесь сходят посреди леса, несмотря на то, что эти территории считаются безопасными. Так, в бассейнах рек Тереблю, Тересвы, Тисы ежегодно с лесистых склонов сходят лавины, нередко перекрывают автомобильные и железнодорожные пути.

От лавин существует пассивная и активная защита. При пассивной защите избегают использования лавиноопасных склонов или ставят на них заградительные щиты. При активной защите проводят обстрел лавиноопасных склонов, что вызывает сход небольших, безопасных лавин, предотвращая таким образом накоплению критических масс снега.

Напомним, на текущей неделе с 3 по 7 декабря в Украине наблюдается оттепель. Отметим, что 1 декабря в Украине выпало 230 мм снежных осадков.

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