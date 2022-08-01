В Калифорнии бушует масштабный пожар, уничтожены дома и объекты инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Пожар "Маккинни" в округе Сискию стал самым большим пожаром в Калифорнии в этом году, территория, выжженная в результате стихийного бедствия, превысила 51 тыс. акров (20640 гектаров). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В результате масштабного пожара, быстро распространяющегося и возникшего в пятницу в северной Калифорнии у границы с Орегоном, эвакуировано 2000 жителей.
Уничтожены дома и важные объекты инфраструктуры.
Как отмечается, объявление о чрезвычайной ситуации, сделанное губернатором Калифорнии Гевином Ньюсомом, поможет жителям получить доступ к федеральной помощи и разблокировать ресурсы штата.
Сообщений о погибших или раненых пока не поступало.
Дополнение
Более двух десятилетий засухи и повышения температур, усиленные климатическими изменениями, сделали Калифорнию как никогда уязвимой к лесным пожарам. Наибольшие разрушения приходятся на 2020 и 2021 годы.
Напомним
Как писал УНН, десятки миллионов американцев страдают от жгучей жары, готовясь к еще большему подъему температур, в то время как большой пожар опустошил часть Калифорнии.