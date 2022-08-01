У Каліфорнії вирує масштабна пожежа, знищені будинки і об'єкти інфраструктури

Деталі

В результаті масштабної пожежі, що швидко поширюється і виникла в п'ятницю в північній Каліфорнії біля кордону з Орегоном, евакуйовано 2000 жителів.

Знищені будинки і важливі об'єкти інфраструктури.

Як зазначається, оголошення про надзвичайну ситуацію, зроблене губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом, допоможе жителям отримати доступ до федеральної допомоги і розблокувати ресурси штату.

Наразі повідомлень про загиблих або поранених не надходило.

Доповнення

Більше двох десятиліть посухи та підвищення температур, посилені кліматичними змінами, зробили Каліфорнію як ніколи вразливою до лісових пожеж. Найбільші руйнування припадають на 2020 і 2021 роки.

Нагадаємо

Як писав УНН, десятки мільйонів американців страждають від пекучої спеки, готуючись до ще більшого підйому температур, у той час як велика пожежа спустошила частину Каліфорнії.