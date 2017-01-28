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В Калифорнии стартовала кампания за Calexit и сбор подписей за изменения в Конституцию США

В Калифорнии стартовала кампания за Calexit и сбор подписей за изменения в Конституцию США

Киев • УНН

 • 12938 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Члены движения Yes California, которое выступает за так называемый Calexit - отделение штата Калифорния от США, получили разрешение властей начать сбор подписей за проведение референдума по изменению конституции, пишет УНН со ссылкой на Los Angeles Times.

Как отмечает издание, если референдум состоится и инициатива получит одобрение большинства тех, кто проголосовал, статьи калифорнийской конституции, содержащие тезисы о том, что "Калифорния является неотделимой частью США" и американская конституция - это "основной закон государства", будут аннулированы, заявили представители генеральной прокуратуры штата.

Это, в свою очередь, сделает возможным проведение референдума относительно выхода Калифорнии из состава США, отмечает издание.

Ранее члены движения Yes California представили предложение по референдуму в офис генерального прокурора штата. Как заявил вице-президент и соучредитель движения Руис Эванс, поводом для обращения стала победа Дональда Трампа на выборах президента США.

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