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У Каліфорнії стартувала кампанія за Calexit та збір підписів за зміни до конституції США

У Каліфорнії стартувала кампанія за Calexit та збір підписів за зміни до конституції США

Київ • УНН

 • 12938 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Члени руху Yes California, що виступає за так званий Calexit - відділення штату Каліфорнія від США, отримали дозвіл влади почати збір підписів за проведення референдуму щодо зміни конституції, пише УНН із посиланням на Los Angeles Times.

Як відзначає видання, якщо референдум відбудеться і ініціатива отримає схвалення більшості тих, хто проголосував, статті каліфорнійської конституції, що містять тези про те, що "Каліфорнія є невіддільною частиною США" і американська конституція - це "основний закон держави", буду анульовані, заявили представники генеральна прокуратура штату.

Це, в свою чергу, зробить можливим проведення референдуму щодо виходу Каліфорнії зі складу США, зазначає видання.

Раніше члени руху Yes California представили пропозицію щодо референдуму в офіс генерального прокурора штату. Як заявив віце-президент і співзасновник руху Руїс Еванс, приводом для звернення стала перемога Дональда Трампа на виборах президента США.

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