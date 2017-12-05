В Калифорнии объявили чрезвычайное положение из-за лесного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округе Вентура в связи с лесным пожаром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный на сайте губернатора.
“Я, Эдмунд Дж. Браун, губернатор штата Калифорния ... объявляю чрезвычайное положение в округе Вентура”, — говорится в заявлении губернатора.
Ранее пожарная служба округа Вентура сообщила о том, что пламя распространилось на площади около 180 кв. км. Около 27 тысяч жителей из восьми тысяч домов эвакуированы на юге Калифорнии, где сильный лесной пожар уничтожил 150 зданий.
Электроснабжающая компания Southern California Edison заявила, что без света в регионе остались более 260 тысяч потребителей: 180 тысяч в округе Вентура и 83 тысячи в округе Санта-Барбара.
Согласно последним данным жертвами пожаров в Калифорнии стали 43 человека, сумма ущерба превысила 3,3 миллиарда долларов.
Напомним, в результате лесных пожаров на севере Калифорнии в октябре погибли, по меньшей мере, 38 человек.