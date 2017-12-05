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У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через лісову пожежу

У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан через лісову пожежу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Губернатор американського штату Каліфорнія Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в окрузі Вентура у зв'язку з лісовою пожежею. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний на сайті губернатора.

“Я, Едмунд Дж. Браун, губернатор штату Каліфорнія ... оголошую надзвичайний стан в окрузі Вентура”, — йдеться в заяві губернатора.

Раніше пожежна служба округу Вентура повідомила про те, що полум’я поширилося на площі близько 180 кв. км. Близько 27 тисяч жителів з восьми тисяч будинків евакуйовані на півдні Каліфорнії, де сильна лісова пожежа знищила 150 будівель.

Електропостачальна компанія Southern California Edison заявила, що без світла в регіоні залишилися понад 260 тисяч споживачів: 180 тисяч в окрузі Вентура і 83 тисячі в окрузі Санта-Барбара.

За останніми даними жертвами пожеж в Каліфорнії стали 43 людини, сума збитку перевищила 3,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, внаслідок лісових пожеж на півночі Каліфорнії у жовтні загинула щонайменше 38 людини.

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