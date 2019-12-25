В Кабмине представили проект закона, который имеет целью уменьшить вред от курения

ukru
рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 55548 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125405 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131159 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129075 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 154757 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 113034 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113009 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110004 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132355 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130913 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

6 марта, 01:53 • 110126 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 111012 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

05:59 • 57189 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

06:21 • 84898 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

08:02 • 40208 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 154757 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 140926 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 167926 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 209844 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 194034 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 19713 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 112519 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 116142 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 121139 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 118288 просмотра
Актуальное
В Кабмине представили проект закона, который имеет целью уменьшить вред от курения

В Кабмине представили проект закона, который имеет целью уменьшить вред от курения

Киев  •  УНН

 • 25736 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Правительство Украины одобрило проект Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака)”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.

Отмечается, что законопроект разработан как этап реализации Рамочной Конвенции по борьбе против табака и во исполнение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

“Законопроект значительно усилит борьбу с курением, заполнит пробелы в украинском законодательстве, установит требования к обращению электронных сигарет и новейших табачных изделий в Украине”, — пишут в пресс-службе Кабмина.

Так, Минздрав предлагает запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты “вкусными” и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению. В перечень запрещенных веществ входят:

  • Дополнения, имеющие свойства делать дым цветным
  • Вкусо-ароматические приложения в любых компонентах, таких как фильтры, бумага, упаковка, капсулы, или имеющие какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус или интенсивность дыма
  • Кофеин, таурин и другие примеси, которые могут ассоциироваться с бодростью
  • Витамины, которые ошибочно могут спровоцировать мысли о пользе сигарет и вкусовые добавки в сигаретах будут запрещены.

В частности, предлагается ввести новые правила маркировки — “страшные картинки”.

“Проектом Закона вводятся новые маркировки для табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и занимать значительно большую часть упаковки сигарет — 65%. Более того, будет осуществляться постоянная ежегодная ротация медицинских графических предупреждений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правила по предупреждению об опасности для здоровья вводятся для всех видов табачных изделий, электронных сигарет и заправочных контейнеров (30% от общей площади).

В частности, реклама табачных изделий больше не будет использовать возможные положительные ассоциации табака с бодростью, здоровьем, силой или молодостью. Под запретом реклама или намеки на меньшую вредность, иной вкус или добавки, уменьшающие негативное влияние на окружающую среду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Instagram запретит размещение публикаций с рекламой вейпов, сигарет и оружия

Проект Закона также запрещает производство “крепких” сигарет. Это сигареты в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг.

В правительстве также предлагают обновить терминологию для лучшего контроля табакокурения.

“Расширяющийся перечень табачных изделий, позволяет контролировать их распространение, рекламу и упаковки. Среди перечня есть такие виды: жевательный, нюхательный, табак для самокруток, трубок, для кальяна и для перорального применения.

Кроме табачных изделий, проект Закона вводит определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, которые не содержат табак и который можно потреблять через процесс сгорания”, — говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что документ также предусматривает определение новых табачных изделий (например, т.н. табачных изделий для электрического нагрева) — новых девайсов, которые приобрели значительную популярность на украинском рынке. Это табачное изделие, которое не входит в такое определение как: сигареты, табак для самокрутки, трубочный табак, табак для кальяна, сигары, сигариллы, жевательный табак, нюхательный табак и табак для перорального применения. “Таким образом, обновленное законодательство позволит контролировать оборот и рекламу новых табачных продуктов, которые сейчас находятся”, — добавили в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине предлагают запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Касательно Е-сигарет, то впервые в Украине предлагается урегулировать понятие “электронная сигарета”.

“К сожалению, до сих пор эти изделия по доставке никотина остаются вне регулирования, а соответственно могут свободно продаваться даже детям. Недавно CDC сообщило о 33 случаях смерти в США, которые связывают с курением е-сигарет (вейпов)”, — написали в пресс-центре правительства.

В Кабмине отметили, что в Украине растет популярность электронных сигарет, в том числе и вейпов среди молодежи. “По данным исследования GYTS 2017 более 18% школьников в возрасте 13-15 лет потребляют е-сигареты”, — сообщили в пресс-центре.

“В документе дается определение для е-сигарет в соответствии с правилами в ЕС: это изделие, которое можно использовать для потребления пара, которая содержит никотин, через мундштук или любой компонент этого изделия, в том числе картридж, резервуар и устройство без картриджа или резервуара.

Это позволит обязать производителей и продавцов никотиносодержащих продуктов соблюдать правила маркировки, рекламы и распространения, которые утверждены для традиционных сигарет, а также ежегодно отчитываться органам государственной власти о составе таких изделий”, — пояснили в пресс-центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к традиционному курению

И под конец — правительство хочет повысить уровень подотчетности для корпорации.

“Так, каждый год они будут подавать в Минздрав информацию об а) перечень всех ингредиентов и их количества, используемых в производстве табачных изделий, в порядке убывания массы каждого ингредиента, входящего в состав табачных изделий; б) уровни выбросов смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет; в) информацию о других выбросах и их предельных уровнях. МОЗ Украины будет обязан обнародовать эту информацию для общественности”, — резюмировали в правительстве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы