В Кабмине представили проект закона, который имеет целью уменьшить вред от курения

Отмечается, что законопроект разработан как этап реализации Рамочной Конвенции по борьбе против табака и во исполнение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

“Законопроект значительно усилит борьбу с курением, заполнит пробелы в украинском законодательстве, установит требования к обращению электронных сигарет и новейших табачных изделий в Украине”, — пишут в пресс-службе Кабмина.

Так, Минздрав предлагает запретить все вкусовые добавки, которые делают сигареты “вкусными” и поощряют несовершеннолетних и молодых людей к курению. В перечень запрещенных веществ входят:



Дополнения, имеющие свойства делать дым цветным



Вкусо-ароматические приложения в любых компонентах, таких как фильтры, бумага, упаковка, капсулы, или имеющие какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус или интенсивность дыма



Кофеин, таурин и другие примеси, которые могут ассоциироваться с бодростью



Витамины, которые ошибочно могут спровоцировать мысли о пользе сигарет и вкусовые добавки в сигаретах будут запрещены.



В частности, предлагается ввести новые правила маркировки — “страшные картинки”.

“Проектом Закона вводятся новые маркировки для табачных изделий: графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и занимать значительно большую часть упаковки сигарет — 65%. Более того, будет осуществляться постоянная ежегодная ротация медицинских графических предупреждений”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правила по предупреждению об опасности для здоровья вводятся для всех видов табачных изделий, электронных сигарет и заправочных контейнеров (30% от общей площади).

В частности, реклама табачных изделий больше не будет использовать возможные положительные ассоциации табака с бодростью, здоровьем, силой или молодостью. Под запретом реклама или намеки на меньшую вредность, иной вкус или добавки, уменьшающие негативное влияние на окружающую среду.

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Проект Закона также запрещает производство “крепких” сигарет. Это сигареты в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг.

В правительстве также предлагают обновить терминологию для лучшего контроля табакокурения.

“Расширяющийся перечень табачных изделий, позволяет контролировать их распространение, рекламу и упаковки. Среди перечня есть такие виды: жевательный, нюхательный, табак для самокруток, трубок, для кальяна и для перорального применения.

Кроме табачных изделий, проект Закона вводит определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, которые не содержат табак и который можно потреблять через процесс сгорания”, — говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что документ также предусматривает определение новых табачных изделий (например, т.н. табачных изделий для электрического нагрева) — новых девайсов, которые приобрели значительную популярность на украинском рынке. Это табачное изделие, которое не входит в такое определение как: сигареты, табак для самокрутки, трубочный табак, табак для кальяна, сигары, сигариллы, жевательный табак, нюхательный табак и табак для перорального применения. “Таким образом, обновленное законодательство позволит контролировать оборот и рекламу новых табачных продуктов, которые сейчас находятся”, — добавили в сообщении.

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Касательно Е-сигарет, то впервые в Украине предлагается урегулировать понятие “электронная сигарета”.

“К сожалению, до сих пор эти изделия по доставке никотина остаются вне регулирования, а соответственно могут свободно продаваться даже детям. Недавно CDC сообщило о 33 случаях смерти в США, которые связывают с курением е-сигарет (вейпов)”, — написали в пресс-центре правительства.

В Кабмине отметили, что в Украине растет популярность электронных сигарет, в том числе и вейпов среди молодежи. “По данным исследования GYTS 2017 более 18% школьников в возрасте 13-15 лет потребляют е-сигареты”, — сообщили в пресс-центре.

“В документе дается определение для е-сигарет в соответствии с правилами в ЕС: это изделие, которое можно использовать для потребления пара, которая содержит никотин, через мундштук или любой компонент этого изделия, в том числе картридж, резервуар и устройство без картриджа или резервуара.

Это позволит обязать производителей и продавцов никотиносодержащих продуктов соблюдать правила маркировки, рекламы и распространения, которые утверждены для традиционных сигарет, а также ежегодно отчитываться органам государственной власти о составе таких изделий”, — пояснили в пресс-центре.

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И под конец — правительство хочет повысить уровень подотчетности для корпорации.

“Так, каждый год они будут подавать в Минздрав информацию об а) перечень всех ингредиентов и их количества, используемых в производстве табачных изделий, в порядке убывания массы каждого ингредиента, входящего в состав табачных изделий; б) уровни выбросов смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет; в) информацию о других выбросах и их предельных уровнях. МОЗ Украины будет обязан обнародовать эту информацию для общественности”, — резюмировали в правительстве.