В Ивано-Франковске мужчина украл из гипермаркета почти 200 "киндер-сюрпризов"

"Вчера в полицию поступило сообщение от работников одного из торговых центров в Ивано-Франковске о краже товара: молочного шоколада "Киндер-сюрприз" на более чем 4 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 29 апреля около 11:30 в Ивано-Франковске гражданин 1960 года, который временно проживает в областном центре, похитил молочный шоколад "Киндер-сюрприз" в количестве 179 штук на сумму 4350, 60 грн. Товар он пытался вынести в пластиковой корзине и рюкзаке.

"С места происшествия изъято: 179 штук яиц "Киндер-сюрприз", которые были переданы под ответственность администратору торгового центра. Проводятся следственные действия", - отметили в полиции.

Напомним, гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины наркотики, спрятав их в "киндер-сюрпризе" и в пакете с чаем.