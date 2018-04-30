У Івано-Франківську чоловік викрав із гіпермаркету майже 200 "кіндер-сюрпризів"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Івано-Франківську чоловіка викрили у крадіжці 179 "кіндер-сюрпризів" із гіпермаркету. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції в Івано-Франківській області.
"Вчора до поліції надійшло повідомлення від працівників одного із торгових центрів у Івано-Франківську про крадіжку товару: молочного шоколаду "Кіндер-сюрприз" на понад 4 тисячі гривень", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що 29 квітня близько 11:30 в Івано-Франківську громадянин 1960 року народження, який тимчасово проживає в обласному центрі, викрав молочний шоколад "Кіндер-сюрприз" в кількості 179 штук на суму 4350, 60 грн. Товар він намагався винести у пластиковому кошику та рюкзаку.
"З місця події вилучено: 179 штук яєць "Кіндер-сюрприз", які передані під відповідальність адміністратору торгового центру. Проводяться слідчі дії", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, громадянин Молдови намагався вивезти з України наркотики, заховавши їх у "кіндер-сюрпризі" та у пакеті з чаєм.