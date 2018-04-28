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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии показали фильм "Киборги"

Киев • УНН

 • 89514 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В рамках фестиваля украинского кино "Ukraine in Focus" в грузинской столице Тбилиси накануне состоялся показ художественного фильма "Киборги". Об этом сообщили УНН в пресс-службе посольства Украины в Грузии.

В Грузии показали фильм "Киборги"

Церемонию официального представления фильма "Киборги" в Грузии открыл министр культуры Украины Евгений Нищук. В своей речи он поблагодарил грузинскую сторону за ее неизменную поддержку Украины, отметил готовность двух сторон продолжать плодотворный диалог, в том числе с помощью культуры и искусства, а также поделился общими планами дальнейшего углубления украинского-грузинских отношений в сфере культуры, сообщили в диппредставительстве.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Георгий Назаров вручил орден "За мужество" III степени (посмертно) семье военнослужащего 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" СВ ВСУ Давида Сихарулидзе, который погиб 11 мая 2017 года возле села Новолуганское Луганской области в Украине во время проведение АТО.

Напомним, в Госкино сообщили, что фильм "Киборги" стал абсолютным рекордсменом по количеству сборов и зрителей.

Украинские Национальные Новости

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