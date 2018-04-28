У Грузії показали фільм "Кіборги"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У рамках фестивалю українського кіно "Ukraine in Focus" в грузинській столиці Тбілісі напередодні відбувся показ художнього фільму "Кіборги". Про це УНН повідомили у прес-службі посольства України у Грузії.
Церемонію офіційного представлення кінострічки "Кіборги" в Грузії відкрив міністр культури України Євген Нищук. У своїй промові він подякував грузинській стороні за її незмінну підтримку України, наголосив на готовності двох сторін продовжувати плідний діалог, у тому числі за допомогою культури та мистецтва, а також поділився спільними планами подальшого поглиблення українсько-грузинських відносин у сфері культури, повідомили у диппредставництві.
Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Георгій Назаров вручив орден "За мужність" ІІІ ступеню (посмертно) родині військовослужбовця 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" СВ ЗСУ Давіда Сіхарулідзе, який загинув 11 травня 2017 року біля села Новолуганське Луганської області в Україні під час проведення АТО.
Нагадаємо, у Держкіно повідомили, що фільм "Кіборги" став абсолютним рекордсменом за кількістю зборів та глядачів.