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В Греции с острова Лесбос на материк перевозят сотни искателей убежища

Киев • УНН

 • 14207 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Греческие власти решили перевезти на материк из переполненного лагеря беженцев "Мория" на острове Лесбос, сотни искателей убежища, чтобы не допустить их заражения коронавирусом. По данным полиции, в воскресенье, 3 мая, две группы особенно уязвимых беженцев общим количеством 392 человека должны покинуть остров на паромах, сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

В Греции с острова Лесбос на материк перевозят сотни искателей убежища

Искателей убежища впервые перевозят с Лесбоса на материк, с тех пор в Греции 23 марта был введен жесткий карантин из-за пандемии COVID-19. Последний раз пожилых и больных искателей убежища вывозили из лагерей на островах в Эгейском море еще 20 марта. С 4 марта в Греции будет ослаблен карантин.

Наблюдатели характеризуют как катастрофическую ситуацию в островных лагерях, где находятся 37 тыс. человек, хотя рассчитаны они на примерно 6 тыс. беженцев. Только в “Мории” проживают 19300 ищущих убежища, хотя лагерь был рассчитан на шесть раз меньше человек.

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Пока в островных лагерях не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, впрочем страх касательно распространения вируса возрастает. Зато в материковой части Греции заражения выявлены у более чем 150 искателей убежища.

Напомним, несмотря на коронавирус в Италию морем продолжают прибывать мигранты.

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