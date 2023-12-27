У граждан Украины на оккупированной Луганщине будут снимать отпечатки пальцев
В оккупированной Луганской области украинцы, не имеющие российских паспортов, обязаны сдать отпечатки пальцев; тем, кто не сделает этого, грозит депортация.
Президент Молдовы: "Путин не остановится"
Президент Молдовы Санду предупреждает, что Путин не остановится на Украине, если его не остановить, подчеркивая глобальные ставки и поддержку Украины.
Польский премьер Дональд Туск заявил о подготовке своего визита в Киев
Премьер-министр Польши Дональд Туск планирует визит в Киев, чтобы обсудить вопрос блокады границы и привезти предложения по помощи польским перевозчикам в условиях войны в Украине.
Лубинец: "Законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции"
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Лубинец заявляет, что законопроект о мобилизации противоречит Конституции, ссылаясь на чрезмерные ограничения личных свобод.
В Севастополе взрывы, в РФ заявили о сбитии дрона
Россия утверждает, что противовоздушная оборона сбила беспилотник в Севастополе без ущерба для инфраструктуры.
Путин пообещал Си Цзиньпину, что Россия "будет воевать в Украине пять лет" - Nikkei
Путин сказал Си, что Россия готова воевать в Украине минимум пять лет, стремясь победить и повлиять на глобальные стратегии.
КНДР не сократила, а наоборот увеличила поставки снарядов в Россию - Bloomberg
Северная Корея увеличила поставки боеприпасов в Россию, что противоречит сообщениям об их уменьшении, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, отслеживающие перемещение контейнеров.
Уличное укрытие в Херсоне не выдержало обстрела
Железобетонное укрытие в Херсоне было разрушено российским обстрелом; по предварительным данным, использовалась артиллерия калибра 152 мм.
В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв во время воздушной тревоги
В Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги; подробности и официальные комментарии ожидаются.
Украинский щедрый вечер планируют внести в перечень наследия ЮНЕСКО
Украина стремится включить свою традицию Щедрого вечера в список ЮНЕСКО, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности.