У граждан Украины на оккупированной Луганщине будут снимать отпечатки пальцев

На временно оккупированной территории Луганской области у граждан Украины будут снимать отпечатки пальцев. Об этом сообщили в Луганской ОГА, передает УНН.

Детали

Это еще одно средство учета тех, кто не получил паспорт РФ. А также украинцев, которые решат путешествовать на территорию так называемой "ЛНР" говорится в сообщении

Отмечается, что украинцы без российских паспортов на оккупированной Луганщине считаются иностранными гражданами, а потому обязаны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, а также стать на миграционный учет.

Для этого необходим ряд документов, среди них них копия паспорта гражданина Украины с переводом на русский язык.

В Луганской ОВА напомнили, что в Старобельске оккупационные власти начали принудительно выдавать документы иностранных граждан или людей без гражданства тем местным жителям, которые не оформили паспорта РФ. Такие документы действительны в течение 2024 года.

Кроме того, с 1 июля 2024 года иностранным гражданином там будут признавать человека, не получившего российского паспорта. Если такой человек будет представлять угрозу для оккупантов, его депортируют.

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