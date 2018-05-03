ГПУ: США не обращались к Украине с запросами по делу Манафорта

“Американские правоохранители, ни ФБР, ни Мюллер, к ГПУ с какими-либо запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и „запрещать“ не было чего в принципе”, — заверил он.

Е.Енин написал, что откровенно удивлен последней публикацией в New York Times о приостановлении сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорту.

“Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибки в переводе (lost in translation), поскольку речи ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет. Лучшим свидетельством этого является возвращенные из США в Украину более 600 тыс. долл. США в рамках производств, связанных с упомянутыми в статье Нью-Йорк таймс производствами.

Никаких „запретов“ выполнять запросы о международно-правовой помощи с США не существует в природе!” — отметил заместитель Генпрокурора.

Отметим, New York Times сообщила, что Генеральный прокурор Украины заморозил четыре расследование Пола Манафорта, чтобы не раздражать американские власти.

Как сообщали УНН в Генеральной прокуратуре Украины, Украина трижды просила США допросить Пола Манафорта в рамках уголовных дел.

Кроме того, по информации ГПУ, из США (по состоянию на 26 марта 2018 года) не поступали запросы о международной правовой помощи в Генеральную прокуратуру Украины по уголовным делам в отношении Пола Манафорта.