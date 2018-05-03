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ГПУ: США не зверталися до України із запитами у справі Манафорта

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки не зверталися до України із запитами про міжнародно-правову допомогу щодо екс-керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, спростовуючи публікацію New York Times стосовно призупинення співпраці ГПУ з правоохоронцями США, передає УНН.

ГПУ: США не зверталися до України із запитами у справі Манафорта

“Американські правоохоронці, ані ФБР, ані Мюллер, до ГПУ з жодними запитами про правову допомогу у зв’язку зі справою Манафорта не звертались. Тобто і „забороняти“ не було що в принципі”, — запевнив він.

Є.Єнін написав, що відверто здивований останньою публікацією в New York Times стосовно призупинення співпраці ГПУ з правоохоронними органами США, зокрема щодо Манафорта.

“Хочу сподіватись, що йдеться про банальну помилку в перекладі (lost in translation), оскільки про жодні проблеми в міжнародно-правовому співробітництві між ГПУ та нашими американськими партнерами не йдеться. Кращим свідченням цього є повернуті з США в Україну понад 600 тис. дол. США в рамках проваджень, пов’язаних зі згаданими у статті Нью-Йорк таймс провадженнями.

Жодних „заборон“ виконувати запити про міжнародно-правову допомогу з США не існує в природі!” — зазначив заступник Генпрокурора.

Зазначимо, New York Times повідомила, що Генеральний прокурор України заморозив чотири розслідування щодо Пола Манафорта, щоб не дратувати американську владу.

Як повідомляли УНН у Генеральній прокуратурі України, Україна тричі просила США допитати Пола Манафорта у межах кримінальних справ.

Крім того, за інформацією ГПУ, зі США (станом на 26 березня 2018 року) не надходили запити про міжнародну правову допомогу до Генеральної прокуратури України у кримінальних справах стосовно Пола Манафорта.

Українські Національні Новини

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